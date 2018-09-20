Sedanur’un kaybolması olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
20 Eylül 2018 15:45
Sedanur’un kaybolması olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Kağızman’da 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kars Kağızman’da 9 yaşındaki Sedanur Güzel’in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan E.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Sedanur Güzel’i...