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  3. 09 Mayıs 2020 10:55

Sedat Peker: ''Berat Albayrak beni yok etmeye çalışıyor''

Yurtdışına çıkan Sedat Peker, yayınladığı bir video ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kendisini yok etmeye çalıştığını iddia etti.

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