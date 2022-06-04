Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker hastaneye kaldırıldı Sedat Peker hastaneye kaldırıldı 04 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 07:30 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629adfda88fe6a44de407df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince... Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretleri'nin 14'üncüsünü Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptı Aşiret kavgası kenti karıştırdı! 200 kişi birbirine girdi; çok sayıda yaralı var Niğde'de büyük yangın Depremi 3 dakika öncesinden haber veren uyarı sistemi geliştirildi Meteoroloji uyarmıştı! Sabah bu manzaraya uyandılar İstanbul'da yeni salgın iddiası: 4 ayda yüzlerce sokak hayvanı öldü Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi; yaralılar var! İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! Faciayı ambulans şoförünün dikkati önledi