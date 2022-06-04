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Sedat Peker hastaneye kaldırıldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri’nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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