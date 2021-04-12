Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker operasyonunda yeni detaylar! Sedat Peker operasyonunda yeni detaylar! 12 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 18:35 Sedat Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607468d344dd283b55029903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı Parti sonrası polise iğrenç rüşvet teklifi! Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler! Çılgın Türkler NASA'nın sitesini çökertti! Milyonlarca liralık araçlar göz göre göre çürüyor Dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı Alican Yücesoy'dan olay itiraflar Diskoda ölümüne korona eğlencesi Ramazan'ın sembolü mahyalar camilere asıldı