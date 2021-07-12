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Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında

İstanbul'da, liderliğini Sedat Peker'in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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