Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 13:40 İstanbul'da, liderliğini Sedat Peker'in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec1c19ae16335db318d83f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı Arap turistlerin Antalya'daki akılalmaz eğlencesi kamerada İstanbul'un deniz taksi mezarlığı böyle görüntülendi İstanbul'da kiliseye büyük saygısızlık 47 ilde 229 askere gözaltı