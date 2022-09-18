Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 11:15 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, bu sabah İstanbul'a getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6326d3a255f19b37a337d063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Damada ''Türk işkencesi!'' Evlendiğine evleneceğine pişman ettiler İstanbul'da ilginç anlar: Poşet dolusu paraları havaya saçtı MİT'ten kritik operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi ''Osuruk koklamak faydalıdır'' diyen profesör sosyal medyayı salladı Cebindeki 5 TL'yi uzatıp ''Alsın AKP yesin bunu'' diye bağırdı Türkiye'nin en ilginç evi: Bu eve giren dışarı çıkmak istemiyor İstanbul'da kaderine terk edilmiş Osmanlı mirası gün yüzüne çıkartıldı Cinsel istismar şakası ölümle bitti Hyundai'nin ezber bozan modeli elektrikli IONIQ 5 Türkiye’de!