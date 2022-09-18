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Sedat Peker'in basın danışmanı İstanbul'a getirildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gözaltına alınan Emre Olur, bu sabah İstanbul'a getirildi.

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