Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 15:45 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İstanbul'daki evine düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6321cce05c8ac61d49139003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı! Bakan Soylu, ''bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz'' diyerek paylaştı: ''Lanet olsun!'' PKK’nın ininden çıkanlar şoke etti O Türkiye'de tek! Servet teklif ettiler ama kabul etmedi İstanbul'da tekme tokatlı yol vermeme kavgası kamerada İstanbul'da avukata saldırı kamerada