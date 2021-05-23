Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı 23 Mayıs 2021 Pazar Saat: 18:26 Son günlerde yayınladığı videolarda gündemi sarsan iddialar ortaya atan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker (52) ile korumasının Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60aa7417c4dddc40701f32e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duygu Özaslan'dan ''photoshop'' iddialarına videolu cevap Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı Antalya'da sazlık alanda korkutan yangın Metrobüste tükürüklü kavga: ''Karşımda böyle oturamazsın'' Askere gitmeye hazırlanan genç kılıçla öldürüldü İstanbul'da korku dolu saatler... Bileklerini kesip rehin aldı Sedat Peker'den 7. video: Soylu'nun ''iç çamaşırı'' sözlerine yanıt verdi Kırmızı ışıkta duramayan araç yayaları biçti: Ölü ve yaralılar var Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı sirenli İstanbul turu: Açıklama gecikmedi