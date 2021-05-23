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Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı

Son günlerde yayınladığı videolarda gündemi sarsan iddialar ortaya atan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker (52) ile korumasının Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

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