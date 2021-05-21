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Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği ortaya çıktı

Sedat Peker'in Youtube'da yayınladığı videoları kimin çektiği ortaya çıktı. Son videoda masadan düşen yüzüğü yerine koyan kişinin, Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi.

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