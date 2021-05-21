Anasayfa Video Galeriler Gündem Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını kimin çektiği ortaya çıktı 21 Mayıs 2021 Cuma Saat: 08:45 Sedat Peker'in Youtube'da yayınladığı videoları kimin çektiği ortaya çıktı. Son videoda masadan düşen yüzüğü yerine koyan kişinin, Peker'in büyük oğlu Celalhan Peker olduğu öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a74901c8874e2e10711bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin 30 milyon aşı için tarih verdi Skandal olay: Öğretmen, online derste sevgilisini göğsünden öptü DSÖ: Onaylanan aşılar mutasyonla karşı etkili Bakan Soylu: Alarm durumunda bekliyoruz Ali Koç resmen açıkladı: Başkan adayı olacak mı? Porsuk Çayı temizlenirken vahşet ortaya çıktı Bakan Akar: Teröristler neredeyse biz orada olacağız 14 yıllık karısı başka bir kadınla kaçtı Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerin anlar... ''Sizi Allah'a havale ediyorum''