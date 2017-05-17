CANLI MAÇ İŞTE FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ KADROLARI
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  3. 17 Mayıs 2017 18:15

Sedat Şahin gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da bir adrese operasyon düzenledi.

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