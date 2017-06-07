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  3. 07 Haziran 2017 12:20

Sedat Şahin hakim karşısında

Sarallar ve Şahinler olarak bilenen iki organize suç örgütünün yargılandığı davanın ikinci gününde, Şahinler’in lideri Sedat Şahin cezaevinden getirildi. Mahkeme salonu önünde mavi bereli askerler de polis ekipleriyle birlikte hazır bekledi.

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Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
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