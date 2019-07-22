  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Temmuz 2019 00:00

Sefaköy Beşyol’da trafik kazası meydana geldi

Sefaköy Beşyol’da trafik kazası meydana geldi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. (İHA)

Video Galeri
Venezuela’da durakta katliam: 7 ölü, 5 yaralı
Venezuela’da durakta katliam: 7 ölü, 5 yaralı
Video Galeri
Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor
Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor
Video Galeri
Otomobil alev alev yandı
Otomobil alev alev yandı
Video Galeri
Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
Video Galeri
Evlerini sel basan aile 3 gündür dışarıda yaşıyor
Evlerini sel basan aile 3 gündür dışarıda yaşıyor
Video Galeri
Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale
Yüzme Yarışı’nı tamamlayan 156 kişiye denizde müdahale
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM