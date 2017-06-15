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  3. 15 Haziran 2017 20:45

Şehide veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı

Bingöl’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

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