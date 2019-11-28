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  3. 28 Kasım 2019 18:05

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde yıldırımın düşmesi sonucu 2 askerimiz şehit olmuştu. Şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın ailesine acı haber verildi.

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