Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 29 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 11:10 Kilis'ten Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışanlara müdahale edilirken bir askerin şehit olmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a48af8d74ef30d9f2ce383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçağın iniş takımlarına gizlenip ABD'ye ulaştı Teşkilat'ın Sedar'ı Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu ? Sadakatsiz'in yeni bölümüne damga vuracak sahne İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik/yol durumu Nagehan Alçı'yı canlı yayında köşeye sıkıştıran FETÖ çıkışı Genç kadını felç eden dayak! Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı Gökyüzünde kabus gibi 6 saat! Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga Ankara'daki ''geçinemiyoruz'' eyleminde 17 gözaltı