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Şehidimizin kanı yerde kalmadı!

Kilis'ten Suriye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışanlara müdahale edilirken bir askerin şehit olmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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