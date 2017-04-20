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  3. 20 Nisan 2017 15:20

Şehidin babası oğlunu tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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