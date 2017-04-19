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  3. 19 Nisan 2017 16:50

Şehidin cenazesinde askerler gözyaşlarına hakim olamadı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Vanlı Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe’nin cenaze töreninde askerler gözyaşlarına hakim olamadı.

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