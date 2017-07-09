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  3. 09 Temmuz 2017 13:45

Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce’nin evine ve evinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

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