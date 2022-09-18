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  4. Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü!

Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç'ta 1 askerin şehit olduğu saldırıya güçlü karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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