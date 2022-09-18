Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü! Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü! 18 Eylül 2022 Pazar Saat: 21:05 Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç'ta 1 askerin şehit olduğu saldırıya güçlü karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63275de685312528bc6658b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba'' Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü! 75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı Pamuk üreticisine destek 271 liraya yükseltildi İzmir'in incisi Çeşme'de orman yangını Zonguldak'ta palamut bereketi! Balıkçılar 50 ton balıkla karaya döndü Cübbeli Ahmet'ten ''gıda stoklayın'' çıkışı ''İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam yapacağız''