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  3. 19 Nisan 2017 21:15

Şehidin son videosu milyonları ağlattı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar'ın eşi Melek Şenözüar tarafından çekilen ve Ahmet Şafak’ın seslendirdiği parçaya eşlik ettiği video sosyal medyada milyonları ağlattı.

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Şehit annesi gözyaşlarına boğuldu: Oğlum beni nasıl bıraktın
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