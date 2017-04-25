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  3. 25 Nisan 2017 22:50

Şehidin Tatvandaki köyü bayraklarla donatıldı

Kars’ın Kağazman ilçesi Dibekkaya köyü kırsalında PKK’lı teröristlerin araziye döşediği mayına basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin’in (25) Bitlis’in Tatvan ilçesindeki baba evine ateş düştü.

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