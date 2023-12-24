Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın 24 Aralık 2023 Pazar Saat: 16:15 Güncelleme: 24 Aralık 2023 Pazar 16:15 Elazığlı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın “şehit olursam” diyerek komutanına gönderdiği video yrekleri dağladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65882f011d87672d2c060653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı Ünlü kayak merkezine tatilci akını 13 ilde 5 kabus çetesi çökertildi: Kurdukları tuzak ''pes'' dedirtti Otoyolda sis faciası: Ölü ve yaralılar var Fırtına yolcu uçağını kağıt gibi savurdu Noel pazarında kabus: 1 kişi öldü