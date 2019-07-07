  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Temmuz 2019 15:30

Magandalar hamile kadının bulunduğu araca saldırdı

İstanbul'da bir yol kavgasının görüntüleri izleyenleri isyan ettirdi. Şehir magandalarının, içinde hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Video Galeri
Taşköprü’de 5 ev yandı
Taşköprü’de 5 ev yandı
Video Galeri
Sultanbeyli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Sultanbeyli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e gidiyor
Video Galeri
Magandalar hamile kadına bunu da yaptı
Magandalar hamile kadına bunu da yaptı
Video Galeri
Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Tarsus’ta elektrik direği içine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Video Galeri
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM