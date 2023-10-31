Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada

İstanbul'da iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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