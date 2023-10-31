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  4. Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada

Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada

İstanbul'da iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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