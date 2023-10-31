Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada Şehir eşkıyası İstanbul'da trafiği birbirine kattı! Saldırı anı kamerada 31 Ekim 2023 Salı Saat: 13:50 İstanbul'da iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6540dc0842baba157921a1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir mal sahibi - kiracı kavgası daha: ''Pusuya düşürüp canına kastettiler Karasularımızdaki kabus gerçek oldu: Görüntüler korkunç! Denizaltılar İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in güneşini böyle selamladı TEM'de büyük kaza! Yol trafiğe kapandı Cumhuriyet'i kutlamadığı iddia edilen Özcan Deniz'den videolu yanıt Esnaftan kız çocuğuna iğrenç taciz İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha