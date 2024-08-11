Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı 11 Ağustos 2024 Pazar Saat: 21:56 Güncelleme: 11 Ağustos 2024 Pazar 21:56 Mersin'de bir ambulansın önünü kesip camlarını yumruklayan trafik magandası saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 kadın sağlık çalışanının yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b9097127c2574b270eea97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktıTarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine 2'nci video: ''Merhamet diliyorum'' Antalya alev alev... Termometreler 41 dereyi gördü Fransa'da ''Eyfel Kulesi'ne tırmanan yarı çıplak biri var'' alarmı Cezaevinden firar edip, eşini bıçakladı İstanbul'da şantiyede göçük: 2 işçi öldü İstanbul'da motosikletli 2 kişi dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var TEM'de kamyonet devrildi; trafik kilitlendi Türkiye'nin 58'inci havalimanı hizmete açıldı