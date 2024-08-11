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  4. Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı

Şehir eşkıyası kadın sağlık çalışanlarına kabusu yaşattı

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Mersin'de bir ambulansın önünü kesip camlarını yumruklayan trafik magandası saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 kadın sağlık çalışanının yaşadığı korku dolu anlar da yer aldı.

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