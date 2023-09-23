Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!'' Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!'' 23 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 09:25 Güncelleme: 23 Eylül 2023 Cumartesi 09:25 Edirne’de alkollü bir şahıs yoldan geçen vatandaşlara belindeki silahı göstererek tehdit ettiği esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650e84d49346db2df269fba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta kedi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: Yoldan geçen kurye yaralandı Ronaldo, Arap kıyafeti giyip kılıç kuşandı İstanbul'da orman yangını Atatürk'e hakaretten tutuklanan lisenin ifadesi ortaya çıktı Öğrenciler ev arayışında, emlak dolandırıcıları iş başında Fotoğrafçıda akılalmaz taciz! Bir anda eşofmanını indirdi Kaçak maden ocağında ölen işçi için ailesine para teklif ettiler Bir ilimizde daha ortaya çıktı! Zehirli örümcek Türkiye'de Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor''