Şehir eşkıyasından polise: ''Seni zıplatırım!''

Edirne’de alkollü bir şahıs yoldan geçen vatandaşlara belindeki silahı göstererek tehdit ettiği esnada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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