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  3. 29 Ağustos 2019 15:49

Şehir Hastanesi inşaatı işçileri intihara kalkıştı

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

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