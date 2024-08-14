Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 07:16 Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sakarya Şehir Hastanesi inşaatında, işçilerin kaldığı prefabriğin tavanında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc2fa843f84326fd044723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu Kebap yerken görünmez kaza: Karnına şiş giren kadın şişle hastaneye kaldırıldı Evini ve aracını yaktı, intihara teşebbüs etti Plajda ilginç olay: Yüzmek için girdi, elinde bir canavarla çıktı Otoyolda garip görüntü: Efsane Şahin'i orada görenler inanamadı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'un zemini en güçlü ilçesini açıkladı Ne Akdeniz, ne Ege... Türkiye'nin gizli cenneti gurbetçilerin yeni durağı oldu Bakkalda tüplü saldırı: İndirim yaptı diye saldırmış