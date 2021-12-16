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  4. Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor

Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor

Şehir hayatından sıkılan 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan adlı vatandaş Şırnak'ta 2 bin 650 metre yükseklikteki Faraşin yaylasında yaşıyor.

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