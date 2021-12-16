Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor Şehir hayatından sıkıldı 4 yıldır eksi 30 derecede yaşıyor 16 Aralık 2021 Perşembe Saat: 13:00 Şehir hayatından sıkılan 62 yaşındaki Abdulmenav Aslan adlı vatandaş Şırnak'ta 2 bin 650 metre yükseklikteki Faraşin yaylasında yaşıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bb0e448380b51c39136ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili kadın vekilden ekonomik eleştirilere 5 cümlelik yanıt ''Ben Superman'im'' deyip ortalığı birbirine kattı Kahvehanenin duvarındaki bu fotoğrafların hikayesi herkesi ağlattı 6 özel tür köpek sahipleri için son tarih yaklaşıyor İstanbul'da hırsızlar marketi yerle bir etti Kocası olacak ''cani'' onu döve döve sokağa attı AK Partili milletvekilinden olay açıklama: ''Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil'' Sadakatsiz'e damga vuran kavga! Asya ve Leyla birbirine girdi Yolcu ile tartışan taksicinin yalanı ortaya çıktı