Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler 02 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 17:25 İstanbul Ataşehir'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki genci kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61586bd0d0cc615f722fa333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşini cinsel içerikli videoda gördü, canlı yayında görüntüleri izletti Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı ''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir'' Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ? İstanbul'da akılalmaz taciz! Sosyal medyada başladı, sabaha kadar zili susmadı AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu Kendi kendini arayan vatandaş o anları böyle anlattı Yağan yağmur tuzu biberi oldu... İstanbul'da trafik felç!