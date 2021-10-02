Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

İstanbul Ataşehir'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki genci kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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