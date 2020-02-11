  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Şubat 2020 12:00

Şehir magandaları dehşeti yaşattı: ''30 kişi birden saldırdı''

İstanbul babasına ait otomobille eve giderken drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye "Bizi mi öldüreceksin" uyarısında bulunan vatandaş şehir magandalarının saldırısına uğradı.

Video Galeri
Elazığ depremini tahmin eden profesörden İstanbul uyarısı
Elazığ depremini tahmin eden profesörden İstanbul uyarısı
Video Galeri
Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı
Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı
Video Galeri
Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
Video Galeri
Kayseri'de DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı
Kayseri'de DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı
Video Galeri
Manisa'daki deprem fırtınası sürecek mi ?
Manisa'daki deprem fırtınası sürecek mi ?
Video Galeri
İstanbul'un 7 ilçesinde eş zamanlı operasyon: 44 gözaltı
İstanbul'un 7 ilçesinde eş zamanlı operasyon: 44 gözaltı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM