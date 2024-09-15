Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:20 Çankırı'da 112 acil sağlık ekibi, geç geldiklerini iddia eden hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Şahısların saldırdığı ambulans şoförü yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e741a173da0e235c01a7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da hortum paniği kamerada Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz'' Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var