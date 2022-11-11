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Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı

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Artvin'in Borçka ilçesinde şehre inerek yiyecek arayan bozayı amatör kameraya yansıdı.

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