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Şehirler arası otobüs seferleri başladı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararıyla durdurulan otobüs seferleri, saat 9.00 itibarıyla tekrar seferlerine başladı.

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