Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehirler arası otobüs seferleri başladı Şehirler arası otobüs seferleri başladı 26 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:10 Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik kararıyla durdurulan otobüs seferleri, saat 9.00 itibarıyla tekrar seferlerine başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f11e25a9c3ba3fb50c9693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den korkutan ''yeni varyantlar'' uyarısı TAG otoyolu ulaşıma açıldı Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü, 1 yaralı Para piyasaları uzmanından FED kararı öncesi korkutan dolar tahmini İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi Milli sporcu İklim Şentunalı'dan Çıldır Gölü üzerinde büyüleyen gösteri Sokak ortasında kan donduran cinayet Zafer Partisi’nin imza kampanyası, mahkeme kararına rağmen engellenmeye devam ediyor! TEM ve D-100'de park edilen araçlar sahiplerini bekliyor