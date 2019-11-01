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  3. 01 Kasım 2019 09:15

Şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı

Trabzon'da şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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