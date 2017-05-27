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  3. 27 Mayıs 2017 13:45

Şehit ağabeyinin tabutu başında bu şiiri okudu

Tendürek Şehidi Abuzer Doğan'ın kardeşi tabutun başında Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirini okudu.

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