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  3. 01 Haziran 2017 16:15

Şehit annesi: Çocuğum nerede, 5 gün sonra gelecekti

Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak'ın cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
İstanbul polisinden uyuşturucu uygulaması
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Aç kalan yaban domuzları şehre indi
Aç kalan yaban domuzları şehre indi
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Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
Yalovada vahşice öldürülen 5 yaşındaki çocuğun amcası konuştu
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Komutanlar o noktada
Komutanlar o noktada
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Batan geminin malları bunlar!
Batan geminin malları bunlar!
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Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı
Vatandaşlar helikopterin düşme anında yaşananları anlattı