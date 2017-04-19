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  3. 19 Nisan 2017 20:50

Şehit annesi gözyaşlarına boğuldu: Oğlum beni nasıl bıraktın

Tunceli’de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Ordulu Hakim Onur Alan’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanında törenle karşılandı.

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Şehidin son videosu milyonları ağlattı
Şehidin son videosu milyonları ağlattı
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Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar
Kaçarken güvenlik kameralarına yakalanmışlar
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12 şehit verilen helikopterin enkazı yol açılınca kaldırılacak
12 şehit verilen helikopterin enkazı yol açılınca kaldırılacak
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