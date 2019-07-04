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  3. 04 Temmuz 2019 14:26

Şehit annesine Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba hakkında "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması" programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

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