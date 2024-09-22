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  4. Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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