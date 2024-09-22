Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 15:46 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 15:46 Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f011c15d0154111603ae13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü