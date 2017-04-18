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  3. 18 Nisan 2017 23:20

Şehit ateşi Ercişe düştü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Kadir Bahçe’nin Van’ın Erciş ilçesindeki baba evine ateş düştü.

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