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  3. 31 Mayıs 2017 19:45

Şehit ateşi Mersine düştü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı'nın Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

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16 işçinin hayatını kaybettiği köy TEOG birincisi çıkardı
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Minibüsün altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan noktasını imha etti
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