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  3. 14 Nisan 2017 23:50

Şehit ateşi Yozgata düştü

Van’ın Çatak ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan şehit düştü. Şehidin acı haberi memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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