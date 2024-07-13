Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin'' 13 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 10:06 Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın baba evi, acılı babanın "Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin" isyanıyla yankılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669227791ce2b79220026473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'ye İstanbul'da dev karşılama Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Yağmurda elektrik akımına kapılıp feci halde can verdiler Fabrika alev topuna dönü: Alevler geceyi gündüze çevirdi 75 ilde büyük operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı Bir sosyal medya fenomeni karı koca daha tutuklandı Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızının çarptığı 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü