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  3. 15 Nisan 2017 15:50

Şehit binbaşının evinde yas var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçurumdan düşerek şehit olan Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un evinde yas var.

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