Anasayfa Video Galeriler Gündem Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto 24 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:55 Güncelleme: 24 Aralık 2023 Pazar 23:55 Pençe-Kilit'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, memleketi Manisa'da son son yolculuğuna uğurlanırken gerginlik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65889acbc84dd3fbe9075be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Başıboş sokak köpekleri çocuğa kabusu yaşattı