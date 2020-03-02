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  3. 02 Mart 2020 22:15

Şehit cenazesinde tepki çeken an !

İdlib'te rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'daki cenaze namazı esnasında İYİ Partili Milletvekili Aylin Cesur'un fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı.

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