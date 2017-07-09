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  3. 09 Temmuz 2017 15:45

Şehit çocuğuna kırmızı plakalı sünnet aracı

Tokat Valisi Ömer Toraman’ın makam otomobili, şehit olan Uzman Çavuş Musa Bayrak’ın 7 yaşındaki oğlu Berkay Bayrak’ın sünnet aracı olarak tahsis edildi.

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Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
Kılıçdaroğlunun tek kişilik yürüyüşü havadan görüntülendi
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Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
Sancaktepede polisle gasp çetesi arasında silahlı çatışma
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Hamburgu festival havasında temizlediler
Hamburgu festival havasında temizlediler
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Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
Alman uçakları çekiliyor denilen İncirlikte hareketlilik
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Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
Alevlerin ortasında kalan adam aşağı atladı
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İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda
İlham Aliyev, Petrol Kongresi için İstanbulda