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  3. 27 Ağustos 2020 22:15

Şehit çocuklarının arkadaşlığı evlilikle taçlandı

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Dünyanın en sevimli hırsızı Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
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Musa Orhan'ın tahliyesiyle ilgili İpek Er'in babası konuştu
Musa Orhan'ın tahliyesiyle ilgili İpek Er'in babası konuştu
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İstanbul’da küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada!
İstanbul’da küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada!
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Alman bakanın mikrofonu açık kaldı, Türkiye sözleri ifşa oldu
Alman bakanın mikrofonu açık kaldı, Türkiye sözleri ifşa oldu
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Kuru üzüm alım fiyatı belli oldu
Kuru üzüm alım fiyatı belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenleri ilgilendiren açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenleri ilgilendiren açıklama
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