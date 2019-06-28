Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
28 Haziran 2019 21:40
Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi THY uçağına giydirildi
Türk Hava Yolları (THY), Boeing’den teslim aldığı 787-9 tipi ilk Dreamliner uçağına şehit Eren Bülbül’ün anısına ‘Maçka’ isminin verildiğini açıklamasının ardından yayımladığı görüntüyle, uçağa isminin giydirildiği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Boeing’ten sipariş ettiği ilk 787-9 tipi Dreamliner uçağını teslim alan Türk Hava Yolları, sosyal medyadan “Yeni uçağımızın adı ne olsun?” isimli...